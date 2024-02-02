Стало известно, чем пригрозили Орбану за споры об Украине Corriere della Sera: Орбана припугнули лишением голоса за отказ поддержать Киев

Фото: IMAGO/Emmanuele Contini/Gloobal Look Press

Виктор Орбан

Премьер-министра Венгрии Виктору Орбана припугнули лишением права голоса за отказ поддержать финансовую помощь Евросоюза Украине, сообщает газета Corriere della Sera. По ее данным, вопрос был принципиальным не столько из-за самой денег для Киева, сколько из-за опасности раскола в ЕС.

По сведениям журналистов, важную роль в переговорах сыграла премьер-министр Италии Джорджа Мелони, у которой с Орбаном схожие взгляды. Согласие политика стало итогом коллективного давления, утверждает СМИ. Европейские лидеры и руководство ЕС пригрозили седьмой статьей второго параграфа Устава ЕС о лишении голоса, то есть устранении от принятия решений.

1 февраля на саммите в Брюсселе лидеры стран Евросоюза договорились предоставить Украине долгосрочную помощь на €50 млрд. Программа рассчитана на 2024–2027 год, в среднем по €12,5 млрд в год. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо сказал, что помощь ЕС пойдет «на оружие и выплаты учителям».

Военный корреспондент Александр Коц при этом уверен, что Орбан добился своего, согласившись поддержать помощь. По его мнению, «матерый антисоветчик», скорее, сам «прогнул ЕС, чем ЕС его». Политик пошел навстречу Евросоюзу с условиями, что Венгрии разморозят средства поддержки, а финансирование Киева будут пересматривать ежегодно.