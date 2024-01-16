Стало известно, чем грозят боевые действия в Красном море Порт Антверпена: цены на грузоперевозки в Европу могут увеличиться на 60%

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Боевые действия в Красном море могут спровоцировать рост тарифов на морские грузоперевозки из Азии в Европу, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию бельгийского порта в Антверпене. По его информации, также ожидается подорожание страховых взносов на 20%.

Тарифы растут. Потенциально увеличение тарифов для контейнеров составит 60%. Страховые взносы увеличиваются на 20%, — сказали в порту.

Сейчас в среднем грузы задерживаются на 7–10 дней. Как пояснили в администрации порта, контейнеры проводят больше времени в пути, когда проходят через Кейптаун.

Лидер ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла ранее заявил, что удары Соединенных Штатов по Йемену ставят под угрозу судоходство в Красном море, причем даже для тех кораблей, которые не имеют отношения к палестино-израильскому конфликту. При этом, по его словам, Вашингтон не станет останавливать атаки на суда, идущие в Израиль.

Насралла считает, что президент США Джо Байден и его союзники выглядят глупо из-за своего высокомерия, поскольку считают, что смогут остановить хуситов атаками на Йемен. Лидер «Хезболлы» уверен, что угрозами в адрес Ирана Вашингтон ничего не добьется.