Стало известно, чем ЕС заменил подпавшую под эмбарго российскую древесину ЕС переключился на импорт дерева из США и Турции

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Евросоюз увеличил импорт древесины из США и Турции после того, как ввел санкции на эту продукцию из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические службы ЕС. Отмечается, что США за два года нарастили поставки древесины в 1,6 раза — до $1,3 млрд. Вдвое увеличился импорт из Турции — до $440 млн.

В публикации отмечается, что до того, как в апреле 2022 года ЕС объявил эмбарго на российскую древесину и продукцию из нее, РФ была крупнейшим ее поставщиком для Европы. После этого, главную роль перенял Китай ($2,5 млрд). Второе место в этом списке заняла Украина ($1,5 млрд), третье — США.

Ранее британская газета The Times писала об опасениях европейских трейдеров, что санкции Европейского союза в отношении алмазов из России создадут хаос на ювелирном рынке. Они считают абсурдным законодательство ЕС. Эксперты сообщают, что из-за санкций многие компании собираются покинуть Европу.

Ранее издание The Economist писало, что альянс России, Китая и Ирана грозит обернуться кошмаром для США и их союзников. Санкционное давление Запада привело к тому, что три страны сплотились перед лицом общего врага, поддержав идею многополярного мира, «где владычествовать Америке будет уже не суждено», отмечается в материале.