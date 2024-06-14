Стало известно, чем для ВСУ обернется уничтожение моста под Харьковом Военный эксперт Дандыкин: обрушение моста под Харьковом сорвет ротацию ВСУ

Фото: Peter Druk/XinHua/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Уничтожение моста в районе Старого Салтова обернется для Вооруженных сил Украины срывом ротации на Харьковском направлении в зоне спецоперации России, считает военный эксперт Василий Дандыкин. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что это серьезный удар по украинской армии. По мнению эксперта, уничтожение моста затруднит логистику ВСУ.

Будет затруднена логистика ВСУ: переброска резервов, подкреплений, оружия, боеприпасов и так далее. Судя по всему, реализуется план по лишению ВСУ возможности маневра, ротации, поставок оружия на Харьковском направлении. Это серьезный удар по ВСУ, хотя мостов там много, — уточнил Дандыкин.

Эксперт предположил, что Вооруженные силы России уничтожают некоторые переправы, так как уверены в возможности их восстановления. Он напомнил, что у российской армии есть понтонно-мостовые парки. Дандыкин уточнил, что у ВСУ тоже есть такие парки, в том числе и от Запада, но они уступают российским.

Предположу, что ВС России уничтожают некоторые переправы, значит, мы уверены, что мы их вновь сможем навести. Для этого у ВС РФ есть и понтонно-мостовые парки и так далее. У ВСУ тоже есть, в том числе от Запада, но они нам уступают, — добавил эксперт.

Ранее в Сети появились кадры удара по мосту через Печенежское водохранилище в районе населенного пункта Старый Салтов в Харьковской области. По данным Telegram-канала «Изнанка», таким образом была перерезана одна из важных артерий снабжения артиллерии ВСУ. Минобороны России данную информацию не комментировало.