Стало известно, чего ждут жители украинского региона РИА Новости: жители Харьковской области ждут прихода России

Фото: МО РФ

Часть населения в Харьковской области ждет прихода России и поэтому не уезжает, сообщила РИА Новости жительница подконтрольной ВСУ территории региона. Она добавила, что местные власти не проводят никакой организованной эвакуации.

Для мирных жителей официальной эвакуации нет, глава поселка просто говорит «уезжайте». У кого есть возможность из проукраинских — бегут, в основном в Полтаву. Остальные ждут Россию, — сказала собеседница агентства.

Ранее глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов информировал, что власти Украины вывезли почти 1,8 тысячи человек, проживавших в нескольких районах региона. По обнародованным на тот момент данным, 1048 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 440 из Харьковского, 12 из Богодуховского и 275 человек эвакуированы волонтерами, констатировал он.

По его словам, схема эвакуации прошла на основе дорожной карты, разработанной в 2022 году, порядка 70% граждан направлены в пункты временного размещения, остальные находятся у родственников. Он также утверждает, что сейчас нет проблем с перемещением мирного населения.

До этого мэр украинского города Харькова Игорь Терехов признал, что у жителей началась настоящая паника. Градоначальник обратился к гражданам с призывом отказаться от эвакуации. По его словам, эта мера в отношении населения не планируется, поэтому он также призвал людей не распространять панические настроения.