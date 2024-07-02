Стало известно, чего хотел Орбан от Зеленского в ходе своего визита в Киев Орбан просил Зеленского подумать о прекращении огня до мирных переговоров с РФ

Фото: Администрация Президента Украины

Виктор Орбан, Владимир Зеленский

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе своего визита в Киев просил президента Украины Владимира Зеленского рассмотреть возможность объявить о прекращении огня перед мирными переговорами с Россией, передает издание «Европейская правда» со ссылкой на своего корреспондента. По словам главы венгерского правительства, такое решение могло бы ускорить мирное урегулирование.

Я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли <...> остановить огонь, а затем вести переговоры с Россией, ведь прекращение огня ускорило бы темпы этих переговоров, — сказал Орбан.

Премьер Венгрии отметил, что украинский план урегулирования конфликта требует слишком много времени для реализации. При этом он подчеркнул, что не настаивал на своей инициативе, сказано в материале.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что контактов Москвы и Будапешта перед поездкой венгерского премьера Виктора Орбана в Киев не было. По его словам, в Кремле ничего не ожидают от этого визита.

До этого политолог Алексей Макаркин выразил мнение, что Орбан прибыл в Киев, чтобы отстаивать интересы своей страны. Эксперт подчеркнул, что политику важны интересы венгров, которые проживают на территории Украины. Орбан считает, что Киев должен идти навстречу гражданам Венгрии.