Стало известно, будет ли Швейцария поставлять оружие Киеву Президент Швейцарии заявил, что страна не намерена поставлять оружие Киеву

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Швейцария не будет поставлять оружие на Украину, заявил РИА Новости президент страны Иньяцио Кассис. По его словам, Берн также не будет участвовать в вооруженных конфликтах где бы то ни было в мире. Глава государства отметил, что Швейцария не экспортировала вооружения во времена мировых войн и не намерена делать этого впредь.

Мы не будем экспортировать вооружения, мы не будем прямо или косвенно участвовать в военном конфликте ни в плане вооружений, ни в плане своих войск ни на Украине, ни в России, ни где бы то ещё ни было в мире, — сказал президент.

Отвечая на вопрос, испытывает ли Швейцария давление со стороны европейских партнеров после отказа реэкспортировать вооружения, президент сказал, что «давление существует всегда». В то же время, по его словам, Берн следит за всесторонним развитием ситуации и присоединился к санкциям ЕС против России, но в остальном намерен соблюдать нейтралитет.

Ранее Государственный секретариат по экономике Швейцарии (SECO) отклонил запрос Германии о реэскпорте на Украину боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard. В ведомстве обосновали свою позицию традиционным нейтралитетом Берна.

Между тем четыре основные политические партии Швейцарии, у которых разные взгляды на нейтралитет страны и поддержку Киева, по-разному относятся и к вопросу возможных поставок на Украину произведенного в стране оружия. По словам лидера крупнейшей партии «Демократический союз центра» (UDC) Марко Кьезы, Берн не может разрешить отправку в Киев оружия, произведенного в Швейцарии, даже через третьи страны.

В свою очередь, Социалистическая партия занимает наиболее проукраинскую позицию. Ее сопредседатель Маттеа Мейер ранее заявил, что Швейцария должна передать Киеву замороженные российские активы. Пресс-секретарь Либерально-радикальной партии Флориан Висс отметила, что страна должна разрешить реэкспорт на Украину оружия, что не нарушит нейтралитет страны и закрепит безопасность в Европе. В партии «Центр» заявили об отсутствии однозначной позиции по данному вопросу.