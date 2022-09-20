Стало известно, будет ли объявлена мобилизация в Херсонской области Замглавы ВГА Херсонской области: мобилизации в регионе после референдума не будет

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Обязательная мобилизация в Херсонской области после проведения референдума о вхождении в состав РФ проводиться не будет, заявил замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов. По его словам, будет объявлен набор в добровольческие батальоны, куда будут записывать по желанию, передает РИА Новости.

Не будет никакой мобилизации, мы говорим о формировании добровольческих батальонов, это не имеет отношения к мобилизации, — сказал Стремоусов.

20 сентября глава региона Владимир Сальдо заявил, что террор со стороны киевского режима только сплотил жителей Херсонской области: в регионе будет сформирован отдельный добровольческий батальон для участия в специальной военной операции.

Также он рассказал, что администрация Херсонской области приняла решение о подготовке и проведении референдума по вхождению в состав России. Сальдо подчеркнул, что по итогам голосования обратится к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы утвердить волеизъявление граждан.

Ранее херсонские общественники обратились к Сальдо с просьбой немедленно провести референдум о вхождении в состав России. Подчеркивалось, что такой шаг обезопасит регион и позволит восстановить историческую справедливость. Референдум пройдет с 23 по 27 сентября.