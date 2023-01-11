Стало известно, без чего Киев не сможет перейти в наступление Independent: Киев не сможет перейти в наступление без увеличения боевой мощи

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Киев не сможет перейти в наступление без увеличения боевой мощи, включая танки и другую тяжелую технику, пишет британская газета Independent со ссылкой на западных чиновников. По информации издания, Украине без оружейной поддержки также не удастся отвоевать значительные территории, находящиеся под контролем сил РФ.

Одним из элементов, которого украинцам не хватает с точки зрения возможностей, является наличие достаточного количества основных боевых танков и бронетранспортеров для поддержки маневренных наступательных операций. Украинцы не смогут отвоевать значительные территории без изменений в их расстановке сил по сравнению с прошлым годом, — сказал один из собеседников агентства.

В декабре Великобритания передала Украине новую партию высокоточных ракет Brimstone 2. Представители британского Минобороны отметили, что поставки проходят в соответствии с планом, принятым в рамках военной поддержки Киева.

Ранее газета The Times со ссылкой на заявление британского министра обороны Бена Уоллеса сообщила, что Британия передаст Украине три вертолета Sea King. Это будет первая поставка Соединенным Королевством Киеву пилотируемых летательных аппаратов.