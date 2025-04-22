«Стали очень близки»: на Западе оценили отношения Макрона и Мерца Politico: отношения Макрона и Мерца переживают расцвет

Фото: IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Фридрих Мерц во время визита Эммануэля Макрона в Германию

Отношения президента Франции Эммануэля Макрона и кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца находятся на этапе расцвета, сообщила газета Politico. По словам ряда чиновников обеих стран, политики «переживают медовый месяц». При этом газета добавила, что сохранение таких отношений будет зависеть от позиций Парижа и Берлина по ключевым вопросам.

Отношения между кандидатом в канцлеры Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном стали очень близки, — говорится в сообщении.

Ранее Мерц заявил, что Германия передаст Украине крылатые ракеты Taurus только в координации с европейскими партнерами. Он подчеркнул, что такая поставка должна быть строго согласована. При этом, как утверждает представитель кабмина ФРГ Штеффен Хеберштрайт, позиция исполняющего обязанности канцлера Германии Олафа Шольца по поставкам Taurus осталась прежней.

В свою очередь политический обозреватель Гилберт Доктороу отметил, что Мерц готов рискнуть безопасностью страны, поставив Украине ракеты Taurus. Он также не исключил, что ракеты могут быть использованы для ударов по Крымскому мосту. По словам политолога, это сделает Германию прямой стороной конфликта и законной целью для России.