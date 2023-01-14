Стали известны участники второго тура президентских выборов в Чехии Во второй тур президентских выборов в Чехии вышли Бабиш и Павел

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Предвыборный щит кандидата в президенты Петра Павла

В Чехии определились участники второго тура президентских выборов – за пост главы государства будут бороться экс-премьер Андрей Бабиш и бывший глава военного комитета НАТО Петр Павел, сообщает Чешское ТВ. Они значительно опередили остальных кандидатов по числу набранных голосов в первом туре.

Так, Бабишу, согласно данным о результатах голосования на 70% участков, удалось заручиться поддержкой 37,8% избирателей. Павел смог набрать 32,7% голосов. Среди остальных шестерых кандидатов лидирует экс-ректор Университета Менделя Дануша Нерудова. Однако она значительно отстает от Бабиша и Павела, имея 13,8% голосов. Явка на выборы, проходившие в стране 13-14 января составила 67,6%.

Второй тур президентских выборов в Чехии намечен на 27-28 января. По его итогам должен определиться преемник действующего главы государства Милоша Земана, чьи полномочия истекают 8 марта.

Ранее сообщалось, что в Бразилии начались беспорядки после вступления в должность победившего на президентских выборах Луиса да Силвы. Сторонники экс-главы государства Жаира Болсонару, недовольные итогами голосования, захватили президентскую резиденцию, здания парламента и Верховного суда. Некоторое время спустя полиция освободила здания от протестующих, задержав более 400 человек. Вице-спикер совета Федерации Константин Косачев назвал события в Бразилии «путчем в никуда». Он пожелал стране восстановления правопорядка и стабильности.