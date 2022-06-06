Стали известны сроки запуска вотума недоверия Борису Джонсону ITV: процедура вотума доверия британскому премьер-министру может быть запущена до конца дня

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Борис Джонсон

До конца дня в британском парламенте может быть запущена процедура вотума недоверия премьер-министру Борису Джонсону. Как сообщает телеканал ITV, об этом должен объявить председатель комитета членов консервативной партии сэр Грэм Брэди, после чего через несколько дней последует тайное голосование депутатов-консерваторов.

Тори считают, что магическое число в 54 письма, <...> необходимое для вынесения вотума недоверия, уже достигнуто и об этом будет объявлено в понедельник утром, — сказано в сообщении.

Ранее британский премьер заявил на выступлении в парламенте, что правительство продолжит работу, несмотря на призывы к его отставке после расследования, связанного с «винными вечеринками». Джонсон извинился за мероприятия в резиденции, однако уточнил, что об отставке правительства, на которой настаивают некоторые члены парламента, речь не идёт.

Позднее он также отметил, что не планирует уходить в отставку, потому что считает такое решение безответственным и не может бросить свой пост на фоне украинского кризиса и роста цен в Соединенном Королевстве. Он подчеркнул, что был избран для того, чтобы донести «масштабную повестку».