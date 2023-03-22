Стали известны сроки поставок Словакией МиГ-29 на Украину И.о. премьера Хегер: Словакия поставит Украине МиГ-29 в ближайшие недели

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Истребители МиГ-29

Исполняющий обязанности премьер-министра Словакии Эдуард Хегер заявил, что Братислава намерена передать Киеву истребители МиГ-29 в ближайшие недели. Подробностей передачи боевых самолетов Украине он не привел, сообщает словацкий портал Teraz.

Поставка словацких истребителей на Украину состоится в ближайшие недели. Об этом без дополнительных деталей сообщил и.о. премьер-министра Словакии Эдуард Хегер, — подчеркивается в сообщении.

По данным портала, Хегер также не стал называть деталей того, какую компенсацию получит Братислава за передачу Киеву истребителей.

Хегер ранее говорил, что поставкой на Украину старых и не используемых МиГ-29 Словакия только повысит свою обороноспособность. Он обещал взамен истребителей помощь союзников в военной технике на €700 млн и помощь на €200 млн от ЕС.

Ранее сообщалось, что на вооружении ВВС Словакии стоят модернизированные в середине 2000-х МиГ-29АС и учебно-боевые МиГ-29УБС. Последние, практически бесполезны в боевых условиях, потому что не оснащены радаром.