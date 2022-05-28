Стали известны сроки поставок Киеву американских РСЗО WSJ: Киеву передадут американские РСЗО в ближайшие недели

Киев получит реактивные системы залпового огня (РСЗО) американского производства в течение ближайших недель, передаёт The Wall Street Journal. По словам источников издания, новое вооружение дальнего действия позволит наносить удары по объектам на десятки километров дальше, чем любая артиллерия, имеющаяся в данный момент у ВСУ.

Ожидается, что Киев будет использовать новое вооружение для обстрела российских позиций. Газета ранее писала, что в Белом доме все же беспокоятся последствиями этой инициативе, ведь в случае получения Украиной этого вооружения, риск эскалации конфликта значительно увеличится. В США опасаются, что новые РСЗО, вероятно, будут использоваться для ведения огня по территории России.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее заявил, что Россия надеется на торжество здравого смысла в вопросе предполагаемых поставок дальнобойных ракетных вооружений из США на Украину. Кремль исходит из заявлений официального представителя Пентагона Джона Кирби о том, что окончательное решение в этом вопросе ещё не принято. Он добавил, что Москва неоднократно доносила до американского руководства своё видение этой ситуации.