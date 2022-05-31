Стали известны сроки отказа Болгарии от российской нефти Болгария откажется от российской нефти в конце 2024 года

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков назвал сроки отказа страны от поставок нефти из России. По его словам, это произойдёт в конце 2024 года, поскольку местному заводу «Лукойл» необходимо время, чтобы перестроить свою работу, передаёт ТАСС.

В ближайшие дни будет представлено общее заключение по санкциям, в соответствии с которым Болгария получит исключение на введение эмбарго на поставку российской нефти до конца 2024 года, — сказал премьер.

Он добавил, что Болгария будет единственной страной ЕС, которая продолжит получать нефть из России через морской терминал. Отсрочка дана Болгарии для того, чтобы нефтеперерабатывающий завод «Лукойл», который занимается преимущественно переработкой российской нефти, смог перестроить свою работу.

Петков отметил, что лидерам стран Евросоюза удалось достичь согласия по поводу шестого пакета антироссийских санкций. Их введение перекроет значительную часть денежного потока в РФ, поскольку ограничения затрагивают поставки 90% нефти для Европы.

Ранее министр энергетики Болгарии Александр Николов заявил, что правительство страны после отказа платить за газ из России в рублях задумалось о поспешности подобного решения. По его мнению, необходимости в этом не было.