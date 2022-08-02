Сухогруз с зерном из Одессы досмотрят в Стамбуле РИА Новости: досмотр судна с украинским зерном пройдет 3 августа в Стамбуле

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Досмотр судна с зерном, вышедшего из порта Одессы, будет проведен в среду, 3 августа, в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Сам сухогруз прибудет в порт до конца дня.

В среду ожидается его досмотр с участием всех сторон, представленных в Координационном центре в Стамбуле, — сообщил собеседник агентства.

22 июля Россия, Турция, ООН и Украина подписали так называемую продуктовую сделку. Документ предполагает снятие ограничений на вывоз сельскохозяйственной продукции из РФ, а также содействие в вывозе зерна с территории Украины. 1 августа стало известно, что судно с украинским зерном вышло из одесского порта. По данным турецкого Минобороны, сухогруз с 26 тысячами тонн кукурузы прибудет в Стамбул 2 августа, после чего его перенаправят в Ливан. Зерновой караван, состоящий из 16 кораблей, будут сопровождать беспилотники. Турция будет следить за перемещением груза при помощи спутников.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал позитивной новость об отправке первого судна с украинским зерном. Он выразил надежду, что подобный механизм будет работать эффективно и позволит протестировать выполнение стамбульских договоренностей.