Стали известны самые дружелюбные по отношению к России страны ECFR: Болгария, Венгрия и Австрия оказались самыми дружелюбными по отношению к России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Болгария, Италия, Австрия и Венгрия являются самыми дружелюбными странами по отношению к России, сообщила пресс-служба Европейского совета по международным отношениям (ECFR) со ссылкой на апрельский опрос. В них 65%, 24%, 34% и 39% респондентов соответственно назвали РФ союзническим государством. По мнению болгар, итальянцев, венгров и австрийцев, с ней у их стран складываются партнерские отношения.

Среди опрошенных стран Болгария — единственная, где большинство населения продолжает видеть в России «союзника» или «партнера» Европы, и где мало что изменилось в этом отношении с 2021 года. с Россией большинство в Венгрии, как и в Болгарии, видит в России «союзника» или «партнера», — говорится в результатах опроса.

При этом хуже всего к России относятся в Дании, Польше и Швеции. Среди опрошенных только 7%, 8 и 10% жителей соответственно воспринимают Россию как партнера.

В прошлом году россияне назвали Китай самой дружественной страной. По результатам опроса ВЦИОМ, именно с КНР у России сложились наиболее прочные отношения, такое мнение выразили 55% респондентов.