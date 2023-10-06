Стало известно, что вкололи лидеру немецкой оппозиции во время нападения Bild: в крови лидера АдГ не обнаружили отравляющих веществ

Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Тино Хрупалла

Токсикологическая экспертиза не выявила в крови лидера партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупаллы отравляющих веществ, сообщает издание Bild со ссылкой на данные следователей. По информации журналистов, после инцидента в Ингольштадте, где политика укололи в плечо, анализ выявил лишь следы двух обезболивающих средств, которые Хрупалле дали медики.

Офис Хрупаллы также предоставил для проверки справку о выписке из клиники Ингольштадта. В письме упоминалась как «внутримышечная инъекция», так и «инъекция непонятного вещества».

Предполагаемое нападение на лидера немецкой оппозиции произошло 4 октября во время предвыборного мероприятия. Там несколько человек делали с пострадавшим селфи, после чего он потерял сознание. Хрупаллу доставили в больницу для оказания экстренной помощи. Врачи обнаружили на его плече припухлость и покраснение.

По подозрению в нападении на Хрупаллу были задержаны два человека. Для проведения экспертизы у пострадавшего взяли образцы крови и обследовали его одежду. К расследованию подключилась криминальная инспекция Ингольштадта. Издание Deutschland-Kurier предполагает, что за нападением на лидера «Альтернативы для Германии» может стоять Служба безопасности Украины, поскольку тот был внесен в базу «Миротворец».