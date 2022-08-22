Стали известны результаты теста на наркотики премьер-министра Финляндии Премьер-министр Финляндии сдала отрицательный тест на наркотики после скандала с видео

Фото: IMAGO/Roni Rekomaa

Санна Марин

Премьер-министр Финляндии Санна Марин сдала отрицательный тест на наркотики, сообщает пресс-служба кабинета министерства. В употреблении наркотических веществ Марин заподозрили после появления в Сети видео с частной вечеринки политика.

Тест на наркотики, взятый у премьер-министра Санны Марин 19 августа, не выявил содержание наркотических веществ, — говорится в заявлении.

Отмечается, что более детальную информацию о том, как проходило тестирование, можно запросить напрямую в офисе премьер-министра.

Также в пресс-службе подчеркнули, что премьер-министр самостоятельно оплатила сдачу анализов.

Марин заявляла, что во время вечеринки пила только лёгкие алкогольные напитки и никогда не принимала наркотики. Премьер подчеркнула, что не намерена подвергаться бездоказательным обвинениям и решила пройти тест для собственной защиты.

Ранее стало известно, что женщины из Финляндии и Дании устроили флешмоб в поддержку Санны Марин. В социальных сетях пользовательницы выложили видео, на которых танцуют, с хештегом #SolidarywithSanna (Солидарность с Санной).