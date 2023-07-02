Стали известны регионы Украины, не желающие вступать в НАТО Жители Одессы и Харькова меньше всего поддерживают идею вступления Украины в НАТО

Фото: Maria Vashchuk/Russian Look/Global Look Press

Идею присоединения Украины к НАТО меньше всего поддерживают жители Одессы и Харькова. Таковы данные опроса общественного мнения, проведенного социологической группой «Рейтинг», Результаты публикует РИА Новости.

Согласно полученным результатам, за вступление в Североатлантический альянс выступают 53% одесситов и 60% жителей Харькова. При этом в Киеве число сторонников вступления в НАТО составляет 80%, а во Львове на западе страны — 92%.

Также опрос показал, что в Одессе и Харькове меньше всего граждан, одобряющих присоединение страны к Евросоюзу. Поддерживают такую перспективу 66% жителей Одессы и 77% харьковчан. В Киеве за вступление в ЕС высказались 87% респондентов, а во Львове и Тернополе показатель достиг 95%.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что де-факто страна станет членом Альянса благодаря созданию Совета Украина — НАТО. Он отметил, что в статусе члена Североатлантического альянса, в который войдут все 32 страны военного блока, Киев получит право поднимать и включать вопросы в повестку дня, а также участвовать в разных подкомитетах.

В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказал мнение, что Украину не спешат принимать в НАТО, так как в военном блоке надеются, что Киев сможет вернуть утраченные территории под свой контроль. Медведев выразил уверенность, что Украина не нужна Альянсу в виде «огрызка».