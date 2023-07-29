Стали известны причины провалов украинского контрнаступления CNN: ВСУ терпят поражение из-за слабой тактики и координации

Фото: МО Украины

ВСУ терпят поражение в ходе контрнаступления не только из-за недостаточного количества военнослужащих, но и из-за слабой тактики и проблем в координации между частями, сообщает CNN. По информации канала, армия Украины не использует атаки на уровне батальона и бригад, то есть около 3 тысяч военнослужащих.

Проблемы, с которыми столкнулись украинцы, возможно, связаны не столько с численностью, сколько с возможностями, подготовкой и координацией, — говорится в сообщении.

Военный эксперт Джордж Баррос, мнение которое приводит телеканал, признал успехи ВС РФ и отметил, что российские ударные вертолеты и истребители-бомбардировщики успешно находят слабые места в украинской обороне. Эксперт Франц-Стефан Гади отметил, что ВСУ нужно лучше синхронизировать и адаптировать нынешнюю тактику, чтобы получить пользу от используемой западной техники. Телеканал обратил внимание и на другие проблемы ВСУ, такие как бюрократическая волокита.

Ранее Newsweek сообщил, что контрнаступление украинских войск провалилось из-за хорошо укрепленной обороны ВС России. Вооружение стран НАТО, переданное Киеву, было встречено «долинами защитных сооружений» по всему фронту. Среди факторов, из-за которых ВСУ терпят поражения на фронте, авторы издания назвали нехватку боеприпасов и превосходство России в воздухе.