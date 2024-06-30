Стали известны предварительные итоги выборов во Франции МВД Франции: предварительно, «Национальное объединение» лидирует на выборах

Фото: JesÃƒÂºS HellÃƒÂ­N/Keystone Press Agency/Global Look Press

Выборы во Франции

Партия «Национальное объединение» с результатом 32,2% лидирует в первом туре выборов в парламент Франции, следует из предварительных итогов голосования, которые приводит МВД страны. На втором месте находится коалиция левых «Новый народный фронт», набрав 29,1% голосов.

Фракция президента Франции Эммануэля Макрона «Ренессанс», предварительно, заняла третье место. Партии французского лидера пока удалось собрать 21,5% голосов. Также, судя по промежуточным результатам, коалиция Макрона может потерять свыше 160 мест в парламенте. Местные СМИ допустили, что «Ренессансу» достанется не более 90 мест из 577.

9 июня Макрон объявил, что принял решение о роспуске Национального собрания и проведении досрочных выборов. Первый тур голосования состоялся 30 июня, второй назначен на 7 июля. Макрон согласился с тем, что рейтинг президентской партии «Ренессанс» не может считаться хорошим результатом для политических объединений, «защищающих Европу».

Политолог Андрей Быстрицкий назвал роспуск Национального собрания обычной политической уловкой на фоне падения лояльности со стороны граждан, а также поражения партии «Ренессанс» на выборах в Европарламент. Произошедшее является лишь технической процедурой, однако она показывает непопулярность политической стратегии Макрона, считает эксперт.