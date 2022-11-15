Стали известны потери украинских военных в боях за Павловку Российские войска уничтожили до 1400 украинских военных в боях за Павловку

Фото: МО РФ

Российские войска уничтожили до 1400 украинских военных в боях за освобождение населенного пункта Павловка Донецкой Народной Республики, сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны России. Также уничтожено два самолета Су-25, вертолет Ми-8, 12 танков, 27 боевых машин пехоты и до 30 других бронемашин. Кроме того, уничтожено шесть артиллерийских орудий, более 25 автомобилей и двадцать восемь беспилотных летательных аппаратов.

В ходе боев за Павловку российскими войсками уничтожено до 1400 украинских военнослужащих, — сказано в сообщении.

Также сообщается, что на Купянском направлении сорвана атака ВСУ в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики. Подразделения противника были остановлены и отброшены к исходному рубежу, уничтожено до 100 украинских военнослужащих, восемь танков, три боевые машины пехоты, пять бронетранспортеров и шесть автомобилей.

На Красно-Лиманском направлении отражены попытки ВСУ атаковать в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Золотаревка Луганской Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. Кроме того, авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Чернобаевка Херсонской области, Петровское, Верхнекаменское и Невельское Донецкой Народной Республики, а также 82 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 178 районах.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о тяжелых боях в районе Павловки. Комментируя происходящее, он пояснил, что без полного занятия населенного будет крайне затруднительно продвинуться и взять под контроль Угледар. Последнее необходимо для того, чтобы впоследствии отодвинуть украинские войска и от Донецка.

Позднее военкор Семен Пегов сообщил, что силами ОБТФ «Каскад» совместно с МО РФ, в частности во взаимодействии с морпехами из 155-й и 40-й бригад, Павловку удалось взять. По словам журналиста, населенный пункт посетил лично глава МВД ДНР генерал-полковник полиции Алексей Дикий. Факт взятия Павловки подтвердили в том числе и в российском Минобороны.