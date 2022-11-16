Стали известны подробности взрыва в Стамбуле Пять машин сгорели в результате взрыва и пожара в Стамбуле

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Пять машин сгорели в результате взрыва и последовавшего за ним пожара в Стамбуле. Также повреждены банкомат и здание, расположенные рядом с местом происшествия, сообщает Habertürk.

О пострадавших и погибших не сообщается, по предварительным данным, причиной пожара стала неисправность первого вспыхнувшего автомобиля. Издание Yeni Akit сообщает о шести сгоревших машинах.

Автомобиль, ставший причиной пожара, следовал по улице Коджамустафа-паша, когда его водитель заметил валивший из-под капота дым. В итоге произошел взрыв, машины загорелась, пламя перекинулось на другие автомобили.

Инцидент произошел спустя всего пару дней после резонансного происшествия в центре турецкой столицы. На пешеходной туристической улице Истикляль сработало взрывное устройство, в результате чего погибли шесть человек. СМИ также сообщил о 81 пострадавшем, после 50 человек были выписаны из больниц. Среди пострадавших есть три россиянина.

Ранее сообщалось, что в районе Фетих, где взорвался автомобиль, находятся главные достопримечательности Стамбула. В частности, это мечеть Айя-София и Голубая мечеть.