Стали известны подробности ударов по Харькову и области В Харькове и области повреждены объекты ж/д инфраструктуры

Фото: МЧС Харькова

В Харькове и Харьковской области зафиксированы повреждения инфраструктуры железной дороги, вызванные серией взрывов, передает пресс-служба компании «Укржелдорога» в Telegram-канале компании. Отмечается, что речь идет не только о самих путях и зданиях, но и грузовых вагонах, однако произошедшее не повлияло не движение гражданских поездов. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Поезда дальнего и пригородного сообщения курсируют по графику, — уточняется в заявлении.

Также сообщается, что в результате происшествий никто не пострадал. В ликвидации последствий ударов задействованы экстренные службы, другие подробности случившегося не уточняются.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о серии прилетов по объектам в городе Чугуеве Харьковской области. Он отметил, что речь идет об ударах по по пунктам доукомплектации и снабжения ВСУ. Официального комментария Минобороны РФ по данному вопросу не было.

До этого стало известно, что под контролем российской армии находится больная часть города Волчанска в Харьковской области. По мнению депутата Госдумы Виктора Водолацкого, следующими станут Славянск, Краматорск и Красноармейск. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.