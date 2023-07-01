Стали известны подробности стрельбы в кишиневском аэропорту Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева отказался от переговоров с силовиками

Фото: Родион Прока/РИА Новости

Люди у аэропорта Кишинева. Неизвестный устроил стрельбу в международном аэропорту Кишинева и захватил заложников. По сообщению МВД республики, в результате ЧП погибли два человека. Ими оказались сотрудники силовых структур при исполнении

Силовики пытались вступить в переговоры с гражданином Таджикистана, устроившим стрельбу в аэропорту Кишинева, сообщает ТАСС со ссылкой на главу генерального инспектората полиции Молдавии Виорела Чернэуцяну. После того, как злоумышленник отказался от диалога, спецназ начал штурм помещения, в котором тот забаррикадировался с заложниками.

Уже через две минуты в аэропорт прибыл патруль полиции, начались переговоры, но он (нападавший — NEWS.ru) отказался от них. Затем прибывший в аэропорт спецназ убедился, что внутри помещения, где он укрылся, нет никого в живых, что подтвердилось через камеры видеонаблюдения: раненые пограничник и охранник не двигались. После чего начался штурм, в ходе которого он получил ранения, — сказал полицейский.

Он также отметил, что нападавший не числился в международном розыске на момент въезда в Молдавию. О том, что мужчина разыскивается правоохранительными органами Таджикистана стало известно позднее.

Кроме того, молдавская полиция сообщила, что злоумышленник действовал в одиночку. Сообщения СМИ о том, что у него были двое сообщников, не соответствуют действительности.

Стрельба в аэропорту Кишинева произошла 30 июня. Погибли два человека и еще один получил ранение. Огонь по людям открыл 43-летрий гражданин Таджикистана, который, по предварительным данным, прилетел из Турции. Предполагается, что причиной тому послужил запрет ему на въезд в республику.

На родине он является фигурантом уголовного дела о похищении человека. В Генпрокуратуре Таджикистана сообщили, что он бежал от следствия, чтобы скрыться на территории ЕС.