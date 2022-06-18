Покушение на жизнь начальника Управления службы исполнения наказаний (УСИН) по Херсонской области Евгения Соболева было совершено с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ), заявил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо. По его словам, которые приводятся в Telegram-канале ведомства, жизни Соболева ничего не угрожает.
Сегодня украинская власть показала свое истинное отношение к нашим жителям. Сегодня совершено покушение на начальника УСИН Евгения Соболева. По предварительным данным, взорвалось самодельное устройство, начиненное поражающими элементами, но Евгений Соболев жив, его жизнь вне опасности, — рассказал Сальдо.