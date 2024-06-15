Стали известны подробности об украинце, который застрелил двух женщин «20 минут»: убивший жену и ее подругу в Виннице украинец воевал два года за ВСУ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Мужчина, который застрелил в Виннице двух девушек-блогеров – жену и ее подругу, воевал в составе Вооруженных сил Украины в течение двух лет, сообщило издание «20 минут». Ранее сообщалось, что девушки высмеивали в своих роликах россиян.

Отмечается, что 23-летний злоумышленник близко к сердцу воспринимал критику, а также ревновал свою 18-летнюю жену. Помимо этого, военный часто проявлял агрессию после контузии. По данным издания, между супругами произошла ссора, после чего мужчина открыл огонь из пистолета по женщинам. Позже он свел счеты с жизнью.

Как сообщалось, предположительно, речь шла о девушке-стримере Вере Пантере и ее подруге, известной под никнеймом Бандеровка. На двоих у них было более 60 тысяч подписчиков в TikTok.

Ранее в Ницце украинский солдат избил двух землячек, приняв их за русских. При этом женщины утверждают, что русским был именно нападавший. По их словам, он поднял на них руку за то, что они слушали песню на украинском языке, в которой звучали антироссийские лозунги.

До этого в Нью-Йорке украинец напал на соотечественника в бруклинском баре, приняв его за русского. Он порезал его лицо и шею разбитой бутылкой за то, что тот говорил на русском языке. Напавшему было предъявлено обвинение по статьям о совершении преступления на почве национальной ненависти.