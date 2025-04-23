Стали известны подробности о последнем дне жизни папы римского Vatican News: Франциск поблагодарил помощника по здравоохранению перед смертью

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Папа римский Франциск незадолго до смерти поблагодарил помощника по здравоохранению Массимилиано Страппетти за то, что тот убедил его выйти на главную площадь Ватикана, сообщил портал Vatican News. Речь идет о поездке понтифика на автомобиле после традиционного послания Urbi et Orbi.

После поездки понтифик поблагодарил его, сказав: «Спасибо, что вернул меня на площадь», — говорится в сообщении.

Во второй половине дня 20 апреля папа римский отдохнул и поужинал, однако уже утром 21 апреля его состояние резко ухудшилось. Как отметил портал, понтифик впал в кому, после чего скончался.

Папа римский умер от инсульта, который вызвал кому и остановку сердца. Похороны Франциска состоятся 26 апреля. До церемонии его тело будет находиться в соборе Святого Петра, где все желающие могут с ним проститься.

Президент США Дональд Трамп также заявил о намерении вместе с супругой Меланией отправиться на похороны папы римского Франциска. Изначально американский политик не мог подтвердить свое участие.

До этого во Франции колокола собора Парижской Богоматери прозвонили 88 раз после кончины Франциска. В церкви также провели мессу в память об умершем понтифике. Председатель конференции католических епископов Франции Эрик де Мулен-Бофор отметил, что Франциск оставил свой след в пастырской практике церкви.