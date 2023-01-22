Стали известны подобности инцидента с бомбой на борту самолета Ryanair Информация о бомбе в самолете авиакомпании Ryanair оказалась ложной

Фото: James Arthur Gekiere/Keystone Press Agency/Global Look press

Информация о бомбе в самолете ирландской авиакомпании Ryanair, который приземлился в Афинах, оказалась ложной, сообщил греческий телеканал ЭРТ-1. По сведениям канала, взрывчатки после проверки на борту воздушного судна не обнаружили.

Предупреждение о бомбе в самолете Ryanair, вылетевшем из Польши со 192 пассажирами на борту, оказалось ложным. По словам источников в аэропорту, в 19:20 проверка самолета, выполнявшего рейс Катовице — Афины, была успешно завершена, — гласит сообщение.

Канал сообщил, что авиалайнер Boeing 738, летевший из польского города Катовице, благополучно приземлился в 17:40 по местному времени (18:40 мск) в Афинском международном аэропорту. Пассажиров и членов экипажа эвакуировали.

22 января пилоты самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следующего из Польши, сообщили о бомбе на борту, из-за чего воздушному судну пришлось садиться в закрытом западном коридоре Афинского международного аэропорта. Самолет направился в воздушную гавань в сопровождении греческих истребителей F-16.

Накануне авиарейс компании Azur AIr, летевший по маршруту Пермь — Гоа, перенаправили в Узбекистан из-за поступившей угрозы взрыва. На борту самолета находились около 240 человек. Как впоследствии рассказали представители перевозчика, самолет совершил незапланированную посадку в аэропорту Термез в Узбекистане из-за отказа властей Индии разрешить входить судну в воздушное пространство страны.