Стали известны планы ВСУ на 2024 год Залужный: в 2024 году в ВСУ необходимо внедрить новую философию ведения боя

Фото: МО Украины

В 2024 году необходимо создать новую систему обеспечения Вооруженных сил Украины высокотехнологичными средствами, заявил в статье для CNN главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Для этого должно хватить пяти месяцев, считает военный. По его словам, еще два фактора усиления армии заключаются в разработке новой философии ведения боя и обучения солдат.

В 2024 году мы должны сосредоточить наши основные усилия в трех областях. Создание системы обеспечения наших вооруженных сил высокотехнологичными средствами. Внедрение новой философии обучения и ведения боевых действий, которая учитывает ограничения в средствах и способах их развертывания. И освоение новых боевых возможностей как можно скорее, — написал главком.

Залужный добавил, что Украина должна признать значительное преимущество, которое есть у России. Он также указал на неспособность Киева повысить численность вооруженных сил страны. В то же время генерал уверен, что Украина имеет возможности для победы и обеспечения своего существования.

Ранее американская газета The Washington Post писала, что главным расхождением между Зеленским и Залужным стал вопрос о масштабах мобилизации в стране. Как уточнил источник, Залужный в ходе встречи с украинским президентом настаивал на мобилизации 500 тысяч человек, но Зеленский отверг эту идею как трудно выполнимую. По его оценкам, Украине не хватает обмундирования, оружия, тренировочных баз, а также средств, чтобы платить военным.