Стали известны особенности итальянской гаубицы, уничтоженной в зоне СВО Военэксперт Дандыкин: уничтоженная гаубица Melara имеет большую дальность

Фото: МО РФ

Особенностью итальянской гаубицы Melara, которую впервые уничтожили в зоне СВО, является ее большая дальность стрельбы, рассказал Lenta.ru военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, такая дальнобойность представляет проблему в контрбатарейной борьбе.

Это традиционная гаубица, калибром в 155 мм. Это традиционный натовский калибр. Melara — самоходная гаубица, похожая на французские и другие, поставленные Украине. Но на поле боя она долго не появлялась, использовали преимущественно именно французские, английские, немецкие. Под раздачу попали все, — объяснил эксперт.

Капитан отметил, что дальность стрельбы у этой итальянской гаубицы достигает 40 км, что создает определенные проблемы с точки зрения контрбатарейной борьбы.

Дандыкин добавил: Италии могли сказать, что она поставляет недостаточное количество оружия для Украины. Однако до этого итальянцы уже доставляли им бронемашины, а теперь вынуждены передавать еще и гаубицы, подытожил военный эксперт.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины лишились еще одного танка Abrams американского производства в зоне ответственности российской группировки войск «Центр». Уточняется, что противник потерял до 380 человек личного состава, две боевые машины пехоты, включая американскую БМП Bradley, а также боевую бронемашину и три пикапа.