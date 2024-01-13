Стали известны обстоятельства смерти Елизаветы II Daily Mail: смерть бывшей королевы Великобритании Елизаветы II наступила во сне

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прощание с королевой Елизаветой II

Бывшая королева Великобритании Елизавета II умерла во сне, сообщило издание Daily Mail со ссылкой на записку ее личного секретаря Эдварда Янга. Газета пишет, что о существовании этого документа, хранящегося в Королевском архиве, стало известно впервые.

Очень мирно. Во сне. Ушла. Старость. Она бы не осознала происходящего. Никакой боли, — приводит издание содержание записки.

Ранее The Daily Telegraph опубликовала отрывки из книги королевского биографа Роберта Хардмана, в которой говорится, что известие о смерти Елизаветы II застало ее старшего сына принца Уэльского Чарльза за рулем автомобиля, когда он возвращался с прогулки за грибами. Как пишет Хардман, новость сообщили Карлу III по телефону, после чего он завел машину и продолжил путь.

Елизаветы II не стало 8 сентября 2022 года. Принц Уэльский виделся с ней в последний день ее жизни, но не застал момент смерти.

Ранее принц Гарри рассказал, как однажды выбросил елочный шар с портретом покойной Елизаветы II, который купила на Рождество его супруга Меган Маркл. По данным Daily Mirror, привезенную из магазина игрушку достал с елки и разбил годовалый сын герцога и герцогини Сассекских Арчи. После этого Гарри пришлось смести осколки в совок.