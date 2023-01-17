Стала известна дата похорон Джины Лоллобриджиды Церемония прощания с Джиной Лоллобриджидой состоится в Риме

Фото: Edward Small Productions/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джина Лоллобриджида

Прощание с итальянской актрисой Джиной Лоллобриджидой состоится 19 января, передает агентство ANSA. По информации издания, похороны пройдут в церкви Санта-Мария-ин-Монтесанто. Лоллобриджида ушла из жизни в возрасте 95 лет 16 января.

Церемония прощания начнется в 12:30. Церковь, в которой состоится прощание, находится в Риме на Народной площади. Ее называют церковью художников.

Фильмография итальянки насчитывает свыше 60 картин, она считается одной из самых успешных актрис 50–60-х годов прошлого века. Лоллобриджида снималась с Фрэнком Синатрой, Хамфри Богартом, Жераром Филипом и другими знаменитыми актерами.

Лоллобриджида являлась великим офицером ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», кавалером ордена Почетного легиона. В 2018 году она получила именную звезду на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе. Актриса была частым гостем в России.

15 января советский и грузинский актер, певец и кинорежиссер Вахтанг Кикабидзе умер в возрасте 84 лет. Он прославился благодаря таким фильмам, как «Не горюй!», «Мимино» и «Мелодия Верийского квартала».