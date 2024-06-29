«Стала заложником»: в Киеве обеспокоились теледебатами Байдена и Трампа Стефанишина: Украина стала заложником предвыборных эмоций во время дебатов

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Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина призналась, что после теледебатов между действующим и бывшим президентами США Джо Байденом и Дональдом Трампом ощутила беспокойство в связи с тем, что Киев является «заложником предвыборных эмоций». По ее словам, другие западные партнеры также могут изменить точку зрения по украинскому вопросу из-за влияния США, передает телеканал «Рада».

Честно говоря, я немного обеспокоена, что Украина имела такое значение в дебатах <...>. Я почувствовала определенное беспокойство в связи с тем, что Украина становится заложником определенных предвыборных эмоций, — сказала она.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Украина на данный момент проигрывает России в рамках конфликта, у Киева заканчиваются солдаты. При этом киевские власти потеряли «великолепные города с золотыми куполами», напомнил миллиардер, и это произошло из-за «глупых» решений действующего президента США Джо Байдена. Республиканец также пообещал прекратить конфликт при условии победы на выборах в ноябре.

До этого экс-президент США обратил внимание, что действия Байдена по Украине привели к тому, что множество людей погибло. Причем, указал он, настоящая цифра больше, чем та, что известна американским гражданам.