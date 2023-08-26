Стала известна вероятность прорыва ВСУ российской линии обороны Аналитик Лизан: вероятность прорыва ВСУ российской линии обороны равна нулю

Фото: МО РФ

Вероятность прорыва ВСУ российской линии обороны равна нулю, заявил глава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан в эфире радио Sputnik. По его словам, российские военные выстроили глубокоэшелонированную линию обороны, которую украинской армии прорвать так и не удалось. Лизан добавил, что Россия, в отличии от Украины, еще не вводила в бой свои резервы.

Судя по тому, что не так давно выдал глава Минобороны Британии Бен Уоллес, расчет Запада изначально сводился к тому, что они прорвут нашу линию обороны «за одну ночь и один день». С учетом того, что они бьются об нее уже больше двух месяцев, вероятность того, что они ее прорвут, равна нулю, — сказал он.

Министр обороны Украины Алексей Резников до этого сообщал, что контрнаступление ВСУ в зоне боевых действий идет по плану. По его словам, руководство украинской армии знает месторасположение российских позиций, техники, а также минных полей. Он утверждал, что украинские военные продвигаются на фронте с той скоростью, с которой нужно.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ вынуждены отступать по всей линии фронта. По его мнению, украинская армия оказалась не способна противостоять наступлению российских войск на передовой.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Вооруженные силы России рассчитывают установить контроль над теми территориями, которые исконно считались русскими. В связи с этим он предположил, что ключевыми целями наступления ВС РФ в обозримом будущем станут Харьков и Запорожье.