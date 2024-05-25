Стало известно о новой просьбе Украины к Западу Сырский попросил у НАТО и США усилить ПВО Украины

Фото: Администрация Президента Украины

Александр Сырский

Главком ВСУ Александр Сырский и глава Минобороны Украины Рустем Умеров обратились к НАТО и США с просьбой помочь в усилении противовоздушной обороны страны. В своем Telegram-канале Сырский отметил, что этой теме был посвящен телефонный разговор с верховным главнокомандующим Объединенными силами Североатлантического альянса Кристофером Каволи и американским генералом Антонио Агуто, который возглавляет группу по оказанию помощи Киеву.

В первую очередь речь шла о ситуации на фронте. Отдельно говорили об усилении противовоздушной обороны, как на линии столкновения, так и в городах Украины, — сообщил Сырский.

Он также отметил, что в ходе диалога обсуждались нюансы поставок различных вооружений, боеприпасов и материально-технических средств. Сырский добавил, что речь идет о военной помощи, входящей в состав уже анонсированного пакета поддержки Киева.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц, говоря о поддержке Украины, заявил, что Берлин достиг предела своих возможностей в этом вопросе. Он также подчеркнул, что Берлин в своей стратегии по украинскому конфликту исходит из того, чтобы не допустить его эскалации и дальнейшей трансформации в противостояние между НАТО и Россией.