Стала известна сумма российских активов, замороженных в странах Евросоюза Представитель Еврокомиссии заявил о заморозке €17,5 млрд российских активов

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Европейский союз к настоящему моменту заморозил €17,5 млрд российских активов в рамках санкций, сообщил в эфире радио ORF представитель Европейской комиссии Кристиан Виганд. По его словам, речь идет об активах 1350 лиц и организаций. Больше всего активов было заблокировано в ФРГ, Бельгии, Франции, Люксембурге, Ирландии, Италии и Австрии.

Мы добились прогресса, в апреле мы начали с примерно €6,7 млрд, а на сегодня эта сумма уже составляет €17,5 млрд, — заявил Виганд.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что целью ЕС является не заморозка, а конфискация российских активов. Она подчеркнула, что на законных основаниях это будет сделать непросто, поэтому необходимо подготовить юридическую базу для осуществления плана. Европейский политик добавила, что ЕС создал экспертную группу, состоящую из специалистов государств — членов организации, цель которой не только определить, где и какие активы заморожены, но и как их изъять у России, чтобы передать Украине на ее восстановление.

Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин назвал слова фон дер Ляйен политическим бандитизмом, свидетельствующим о «полной распущенности» ее эмоциональных взглядов и напомнил, что это уже не первое подобное заявление.