Стала известна судьба самолета, который не хотели заправлять в Турции Авиационные власти Турции сообщили, что израильский самолет покинул Анталью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет израильской авиакомпании El Al, который не хотели дозаправить в Анталье, покинул воздушную гавань, сообщил РИА Новости источник в авиационных властях Турции. Борт совершал рейс Варшава — Тель-Авив. Воздушное судно вынужденно приземлилось в Анталье около 14:00.

Израильский самолет вылетел из Антальи без каких-либо проблем в 18:17, — уточнил источник агентства.

Авиасообщение между Израилем и Турцией приостановлено с октября прошлого года. Самолет выполнял рейс LY5102. По данным израильских СМИ, турецкие власти не хотели заправлять воздушное судно топливом.

Самолет Boeing 767-300, который должен был лететь в Анталью из Москвы в 03:15, так и не покинул Внуково в воскресенье, 30 июня. По данным представителя авиакомпании Azur Air, борт заменили на другой. Пассажиры ждали отправления в течение семи часов. В первом самолете обнаружили техническую неисправность. В Azur Air утверждали, что пассажирам предоставили услуги в соответствии с федеральным авиационным регламентом.

В результате задержки рейса вылета ожидали 320 человек. Пассажиры пожаловались, что их не выпускали из самолета более получаса. Люди сидели в духоте без кондиционера.