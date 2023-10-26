Стала известна судьба организатора акций по сожжению Корана в Швеции Организатора акций по сожжению Корана депортируют из Швеции

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мужчина, организовавший акции по сожжению Корана, будет депортирован из Швеции, сообщил телеканал TV4 со ссылкой на миграционное управление королевства. Ему также откажут в продлении вида на жительство и запретят посещать страну на протяжении пяти лет.

Шведское миграционное агентство принимает решение о выдворении данного лица из Швеции <...>. Я не буду вдаваться в подробности, почему или как данные были неверными, поскольку на них распространяется конфиденциальность, — сообщил представитель миграционного управления.

Уточняется, что решение было принято днем ранее. Согласно документу, мужчину высылают, потому что он предоставил «неверную информацию о причинах необходимости защиты».

Ранее президент США Джо Байден выступил с заявлением об осуждении исламофобии, добавив, что на территории его страны не должно быть места подобному явлению. Таким образом он прокомментировал убийство в штате Иллинойс шестилетнего мальчика на почве ненависти к мусульманам. По словам Байдена, он был шокирован и потрясен произошедшим. Глава государства также призвал американцев отвергнуть ксенофобию и ненависть во всех проявлениях.