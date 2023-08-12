Стала известна реальная цель ударов БПЛА ВСУ по Москве The Guardian: Украина хочет заставить россиян задуматься о своей безопасности

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Ударами БПЛА по Москве Украина хотела вызвать обеспокоенность у жителей России, пишет The Guardian со ссылкой на свои источники в украинском МО. Как отмечает издание, таким образом Киев также хотел поднять моральный дух своих граждан. Британское СМИ подчеркивает, что подобные действия не приносят ожидаемого успеха Украине. Опросы среди россиян дают понять, что они не сильно переживают по поводу происходящего.

Источники в Министерстве обороны в Киеве заявили, что атаки беспилотников преследовали двойную цель: поднять боевой дух украинцев <...> и вызвать у российской общественности вопрос о собственной безопасности, — сообщает The Guardian.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что 11 августа при попытке атаковать столицу сбили один беспилотник, обломки которого упали в районе Карамышевской набережной. По словам градоначальника, никто не пострадал, на месте происшествия работали экстренные службы. В Минобороны РФ заявили, что украинский дрон подавили средствами РЭБ. В результате БПЛА потерпел крушение в лесном массиве на западе Москвы.

Житель одного из домов на улице Народного Ополчения в районе Карамышевской набережной рассказал, что около 11 часов был слышен очень мощный взрыв. По его словам, в квартире вибрировал пол и дрожали окна.