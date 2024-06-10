Стала известна реакция Зеленского на решение Китая по саммиту в Швейцарии Spiegel: отказ Китая от участия в саммите в Швейцарии разочаровал Зеленского

Фото: Handout/Ukrainian Presidential/Global Look Press

Владимир Зеленский

Нежелание Пекина принять участие в украинском саммите в Швейцарии, который пройдет с 15 по 16 июня, стало разочарованием для президента Владимира Зеленского и правительства Германии, пишет Spiegel. По информации журнала, власти ФРГ так и не увидела интереса стран Глобального Юга к конференции Киева.

Отказ Народной Республики — жестокое разочарование для Зеленского, а также для немецкого правительства, которое агитировало за участие Китая, — указали авторы статьи.

Журналисты добавили, что даже один полномочный представитель КНР на саммите мог бы придать мероприятию больше политического веса. Помимо этого, обратили внимание авторы Spiegel, похоже, что Бразилия и Саудовская Аравия, которые являются важными региональными державами, тоже не стремятся поучаствовать в конференции.

Ранее Spiegel написал, что предстоящая конференция по Украине не принесет результата без участия незападных государств. Согласно публикации, сегодня эти страны считают «формулу мира» украинского лидера Владимира Зеленского совершенно абсурдной.

Уточняется, что Зеленский отказывается идти на переговоры с Россией. Вместо этого политик пытается склонить как можно больше стран к одобрению его «формулы мира», чтобы затем поставить Россию перед фактом. Однако это не произойдет так быстро, как надеется президент, заключили авторы журнала.