Стала известна реакция папы римского на интервью Путина Карлсону Глава Союза староверов Севастьянов: папа римский видел интервью Путина Карлсону

Фото: Alessia Giuliani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск посмотрел интервью президента России Владимира Путина экс-ведущему американского телеканала Fox News Такеру Карлсону, заявил ТАСС председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который лично разговаривал с понтификом. По его словам, папа римский поддержал позицию российского лидера о готовности к переговорам по конфликту на Украине.

Папа Франциск смотрел интервью, он приветствует позицию Владимира Путина о готовности к переговорам и понимает всю обеспокоенность российского лидера о безопасности страны. Папа призывает Запад услышать слова Путина и начать переговоры с Россией без каких-либо условий, все условия должны быть обсуждены уже за столом переговоров, — сообщил Севастьянов.

Он подчеркнул, что понтифик увидел в высказываниях Путина желание построить общий безопасный мир. Кроме этого, по словам Севастьянова, папа римский отметил, что готов предоставить инфраструктуру Ватикана для переговоров между Москвой и Киевом.

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда ранее заявил, что Путин очень «точно и сильно» высказался о неспособности Украины «растащить» Русскую православную церковь. Во время интервью президент РФ подчеркнул, что РПЦ объединяет душа народа. По словам Путина, никому не удастся ее разделить.