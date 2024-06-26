Стала известна реакция Киева на мирный план Трампа В Киеве отвергли план Трампа по заморозке украинского конфликта

Фото: МО Украины

Заморозить конфликт на нынешних линиях фронта было бы странно, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя план советников экс-президента США Дональда Трампа по мирным переговорам. По его мнению, которое приводит Reuters, все потому, что Россия «незаконно находится на украинской территории». Он отметил, что у Киева есть абсолютно четкое понимание, каким должен быть мир с Москвой.

У Украины есть абсолютно четкое понимание, и оно прописано в формуле мира, предложенной президентом [Украины Владимиром] Зеленским. Там четко сказано — мир может быть только справедливым и мир может быть основан только на международном праве, — сказал Подоляк.

Ранее два ключевых советника Трампа — Кит Келлог и Фред Фляйц — представили ему план прекращения конфликта на Украине в случае его победы на выборах президента США. Согласно их задумке, если украинское руководство откажется от переговоров с Москвой, Вашингтон лишит Киев военной помощи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данный план должен учитывать ситуацию на фронте. Он подчеркнул, что сначала нужно ознакомиться с его деталями.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров при этом считает, что Запад вряд ли поддержит предложения кандидата в президенты. По его мнению, американский политик хочет с помощью шантажа вынудить Киев пойти на переговоры с Москвой. Он также отметил, что Трамп «играет на контрастах».