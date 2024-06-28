Стала известна причина столкновения поезда и автобуса в Словакии Министр Раж: ДТП со скорым поездом в Словакии произошло из-за ошибки

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Столкновение скорого поезда и автобуса в Словакии

Столкновение скорого поезда и автобуса в Словакии, которое привело к гибели семи человек, было вызвано человеческим фактором, сообщил министр транспорта страны Йозеф Раж. По данным агентства AFP, министр сказал, что, вероятнее всего, это произошло из-за ошибки одного из участников дорожного движения, а не по техническим или системным причинам.

Авария произошла 27 июня неподалеку от города Нове Замки, в 110 км от Братиславы. Погибли только пассажиры автобуса, который столкнулся со скорым поездом, двигавшимся по маршруту Прага — Будапешт. Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток осмотрел место катастрофы.

Ранее на Московском вокзале Санкт-Петербурга мужчина застрял между платформой и движущимся поездом. Пострадавшего протащило несколько метров. Он пытался пробраться между вагонами, но состав его опрокинул вниз.

Кроме того, более 60 человек пострадали в результате столкновения поездов в Аргентине. Авария произошла на мосту Палермо на главной транспортной артерии Буэнос-Айреса, когда пассажирский поезд столкнулся с составом, перевозившим материалы для ремонта железнодорожного полотна.