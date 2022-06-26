В ВГА Херсонской области озвучили причину взрыва в Каховке

Фото: AP/TASS

Российский военнослужащий

Покушение в Каховском районе Херсонской области на местную чиновницу Ирину Махневу было попыткой запугать местное население, заявили в военно-гражданской администрации Каховки, передает ТАСС. Накануне злоумышленник взорвал автомобиль Махневой. Она при этом не пострадала.

Покушение в Каховском районе Херсонской области на местную чиновницу Ирину Махневу было попыткой запугать тех, кто не поддержал Украину, а остался и налаживает жизнь в регионе, — сообщили в ВГА.

В администрации также добавили, что личность подозреваемого в поджоге установлена. Кроме того, изъята канистра с жидкостью, которой, предположительно, был облит автомобиль.

Сама Махнева предположила, что её таким образом стремятся запугать, но обещала продолжить свою работу.