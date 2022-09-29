Стала известна причина смерти Елизаветы II Королева Британии Елизавета II умерла от старости

Фото: ALPR/AdMedia/Global Look Press

Елизавета II

Королева Британии Елизавета II умерла «в силу естественных причин от старости», сообщает Sky News со ссылкой на свидетельство о смерти монарха. В нем также отмечается, что смерть королевы зафиксирована в 15:10 по британскому времени (17:10 мск) в замке Балморал в Шотландии 8 сентября.

Причиной смерти королевы была старость. Отмечается, что самый долго правящий монарх Великобритании умер в 15:10 в четверг, 8 сентября, — передает канал.

В Британии после кончины Елизаветы II был объявлен национальный траур, который продлился 10 дней — до похорон. Над Букингемским дворцом и Виндзорским замком, главными резиденциями британских монархов, приспустили флаги. 19 сентября гроб с телом королевы опустили в королевскую усыпальницу в часовне Виндзорского замка. Церемония публичного прощания с монархом проходила с 14 по 19 сентября.

По традиции, сохранившейся со времен похорон королевы Виктории, орудийный лафет с гробом катили 142 военных моряка. За гробом королевы проследовал король Карл III, а также остальные члены королевской семьи, включая принцев Уильяма, Гарри, Эндрю и Эдварда, а также принцессу Анну. На похоронах усопшего монарха выстроились в очередь в 300 тысяч человек. Чтобы почтить память Елизаветы II, люди проводили в очереди по 17 часов.