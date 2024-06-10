Стала известна причина отставки крупного украинского чиновника NV: глава агентства по восстановлению Украины Найем ушел в отставку

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global look Press

Мустафа Найем

Руководитель Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Мустафа Найем написал заявление об отставке, сообщает украинское издание NV со ссылкой на источник. Отмечается, что причиной мог стать скандал, когда чиновника не пустили в командировку в Берлин.

По предварительной информации, вместе с должностным лицом заявления об увольнении написала вся его команда, — сказано в сообщении.

Некоторое время назад агентство Bloomberg сообщало, что Найема не пустили на конференцию по восстановлению Украины в Германии, которая должна пройти 11 и 12 июня в Берлине. Отмечается, что его прошение о командировке отклонил премьер-министр страны Денис Шмыгаль без объяснения причин. По данным NV, на этом фоне команда Найема и приняла решение об увольнении.

Ранее группа депутатов Верховной рады во главе с председателем правоохранительного комитета предложила не наказывать дезертировавших военнослужащих в случае их возвращения в армию. Отмечается, что в настоящий момент на Украине открыто 19 тысяч уголовных производств за совершение военных преступлений.

Согласно предложениям парламентариев, если правонарушение произошло впервые и до окончания досудебного расследования человек добровольно заявит следователю или прокурору о намерении вернуться в воинскую часть или место службы, его освободят от уголовной ответственности.