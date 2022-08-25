Стала известна причина отключения двух энергоблоков Запорожской АЭС Глава ВГА Запорожья: два энергоблока ЗАЭС отключились из-за срабатывания аварийной защиты

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Военнослужащий ВС РФ замеряет уровень радиации на Запорожской АЭС в Энергодаре

Два энергоблока АЭС в Энергодаре, находящейся на подконтрольной РФ территории Запорожской области, отключились в результате срабатывания аварийной защиты, заявил глава военно-гражданской администрации области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, это произошло из-за пожара, начавшегося после удара со стороны украинских войск по линиям электропередачи в районе АЭС. Сразу после ликвидации возгорания один блок был запущен в работу.

Сработала релейная аварийная защита ЗАЭС, два энергоблока были отключены, после чего Запорожская область осталась без электроснабжения. Сразу после ликвидации пожара один блок был запущен в работу. Велись работы по восстановлению электроснабжения региона и запуску второго энергоблока, — написал Балицкий.

Он добавил, что на данный момент электроснабжение всех городов и районов Запорожской области восстановлено.

Ранее Балицкий сообщал, что Запорожская АЭС была временно отключена из-за массовых обстрелов близлежащих территорий бойцами ВСУ. По его словам, атаки вызвали пожар вблизи атомной станции, что привело к короткому замыканию в сети. На Запорожской АЭС сработали системы безопасности, в связи с чем специалисты были вынуждены произвести переподключение.