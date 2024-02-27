Стала известна позиция Шольца по отправке немецких военных на Украину Политолог Рар: Шольц не хочет воевать с атомной державой, в отличие от Франции

Фото: Бундесвер

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не будет отправлять немецких военных на Украину, потому что Германия не хочет провоцировать прямое столкновение с Россией, заявил NEWS.ru политолог Александр Рар. По его словам, Шольц понимает все риски и трезво оценивает ситуацию, в отличие от Лондона и Парижа, которые, видимо, считают, что не страшно «повоевать» с атомной державой.

Олаф Шольц, обращаясь к немцам, сказал ясно и четко: на территории Украины не будет бундесвера — Германия не хочет рисковать прямой войной с Россией. Кроме того, он отказался поставлять ракеты Taurus на Украину. Германская позиция здесь четко отличается от английской и французской, где ситуация складывается по-другому. Канцлер трезво оценивает ситуацию, в отличие от канцелярии в Лондоне и Париже, где, видимо, считают, что не страшно повоевать с атомной державой, — сказал Рар.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на Западе обсуждали возможность отправки сухопутных войск на Украину, однако прийти к консенсусу не удалось. Тем не менее французский лидер не исключил такого развития событий с течением времени.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за Макроном заявил, что отправку войск западных стран на Украину исключать нельзя. По его словам, Париж не может смириться с «перспективой, что в какой-то момент Россия одержит победу».